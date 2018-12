Im US-Bundesstaat Illinois sollen sich 690 katholische Geistliche an Kindern vergangen haben.

Diese Zahl nannte die zuständige Staatsanwältin Madigan. Die katholische Kirche selbst hatte die Zahl mit 185 angegeben. Madigan sagte nun, in den seit August laufenden Ermittlungen seien Vorwürfe gegen mehr als 500 weitere Geistliche bekannt geworden. Die katholische Kirche habe die Vorwürfe nicht gründlich untersucht. Sie habe damit gegen ihre moralische Verpflichtung verstoßen, die gesamte Wahrheit über sexuell unangebrachtes Verhalten ihrer Priester in dem Bundesstaat ans Licht zu bringen, meinte die Staatsanwältin.



Die katholische Kirche in den USA ist in den vergangenen Jahren von einer Reihe von Missbrauchsfällen erschüttert worden.