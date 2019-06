Bundeskanzlerin Merkel fordert hohe Sozialstandards für alle Menschen in der Welt.

In Zeiten des digitalen Wandels sei es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Chancen und Risiken zu finden, sagte Merkel anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf. Am heutigen zweiten Tag der Konferenz werden neben Merkel der russische Ministerpräsident Medwedew und Frankreichs Präsident Macron eine Rede halten.



Die Internationale Arbeitsorganisation ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Ihre Aufgabe ist es, durch eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen den Weltfrieden zu sichern.



Nach Schätzungen der ILO gehen 218 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren einer Arbeit nach. 152 Millionen Jungen und Mädchen würden jedoch ausgebeutet, vor allem in Afrika und Asien. Das heißt, die Kinder müssten unter Bedingungen arbeiten, die sie ihrer elementaren Rechte und Chancen beraubten. Die Jungen und Mädchen arbeiteten in Goldminen, als Textilarbeiter oder auf Kakaoplantagen.