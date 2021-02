Der frühere US-Außenminister George Shultz ist tot.

Das teilte dessen Institut an der Universität Stanford in Kalifornien mit. Shultz wurde 100 Jahre alt. Von 1982 bis '89 vertrat er das Außenamt unter dem republikanischen Präsidenten Reagan. Zuvor hatte er bereits fünf Jahre unter Präsident Nixon als Arbeitsminister und später als Finanzminister gedient. 1974 trat er jedoch zurück, um nicht in die damalige Watergate-Affäre hineingezogen zu werden.



Nach seiner politischen Laufbahn blieb Shultz der Republikanischen Partei verbunden und arbeitete für sie als strategischer Berater. Unter anderem setzte er sich maßgeblich im Wahlkampf des späteren US-Präsidenten Bush Junior ein. An der Stanford-Universität lehrte Shultz zudem internationale Wirtschaftswissenschaften.

