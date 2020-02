Der amerikanische Filmschauspieler Kirk Douglas ist tot.

Er wurde 103 Jahre alt. Douglas gehörte zu den prägenden Figuren des klassischen Hollywood. 1946 debütierte er in "Die seltsame Liebe der Martha Ivers". Zu seinen weiteren Filmen zählen "Wege zum Ruhm", "Goldenes Gift", "Zwischen Frauen und Seilen", "Zwei rechnen ab" und "20.000 Meilen unter dem Meer".



Seine berühmteste Rolle spielte Kirk Douglas in "Spartacus". Als Produzent des Films verpflichtete er einen Drehbuchautor, der damals auf der so genannten Schwarzen Liste stand und damit Berufsverbot hatte. Diese Entscheidung bezeichnete er später als die wichtigste seiner Karriere.



1996 erhielt Kirk Douglas einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk.