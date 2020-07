Der britische Gitarrist und Mitgründer der Band Fleetwood Mac, Peter Green, ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Das teilte seine Familie mit. Green gründete gemeinsam mit Schlagzeuger Mick Fleetwood 1967 in London Fleetwood Mac. Bereits wenige Jahre später verließ er die Band. Green gilt als eine der prägenden Figuren der Rock- und Bluesmusik. Zu seinen bekanntesten Kompositionen zählen "Albatross" und "Black Magic Woman".



1998 wurde er in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, gemeinsam mit früheren und aktuellen Mitgliedern von Fleetwood Mac.