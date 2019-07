Der Schlagersänger Costa Cordalis ist tot.

Er starb nach Angaben seiner Familie im Alter von 75 Jahren auf Mallorca. Sein größter Erfolg war in den 1970er Jahren das Lied "Anita". Cordalis, der bereits mit sieben Jahren erstmals zur Gitarre griff, machte in seiner langen Karriere aber auch als Buchautor und Familienmensch in einer Doku-Soap von sich reden.



Geboren wurde er 1944 als Konstantinos Kordalis in der mittelgriechischen Region Fthiotida und wagte bereits mit 16 Jahren den Sprung nach Frankfurt. Dort studierte er Germanistik und Philosophie, ohne jedoch einen Abschluss zu erlangen. Seine Karriere als Sänger begann 1965 mit einem Cover-Song des Elvis-Hits "Crying in the Chapel" - auf Deutsch: "Du hast ja Tränen in den Augen."

Auftritte bei Dieter Thomas Heck und Ilja Richter

Der Durchbruch gelang ihm ein Jahrzehnt später mit Carolina (1973), Anna Lena (1974) und Anita (1976). Auch dank Auftritten in Dieter Thomas Hecks "Hitparade" und Ilja Richters "Disco" wurde Cordalis zur Kultfigur der Schlagerszene. Zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 2014 veröffentlichte er seine Autobiografie mit dem Titel "Der Himmel muss warten".



Insgesamt soll Costa Cordalis bisher mehr als zehn Millionen Tonträger verkauft haben. Er hinterlässt seine Frau und drei Kinder.