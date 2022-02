Vor den Azoren ist ein Frachter beladen mit Autos des Volkswagen-Konzerns in Brand geraten. (picture alliance / dpa-Zentralbild / Hendrik Schmidt)

Es sei vor den Azoren in Brand geraten, teilte ein VW-Sprecher mit. Die 22-köpfige Besatzung sei in Sicherheit. An Bord befänden sich rund 4.000 Autos, darunter zahlreiche Luxuskarossen der Marken Porsche, Bentley und Audi. Wie es weiter heißt, haben Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen Feuer gefangen. Deswegen sei es schwierig, den Brand zu löschen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.