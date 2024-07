Julia Nawalnaja, die Ehefrau des verstorbenen Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, droht in Russland Gefängnis (Archivbild). (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Dadurch werden unter anderem die Bankgeschäfte der Witwe des Oppositionspolitikers Nawalny in dem Land eingeschränkt. Erst am Dienstag hatte ein Gericht in Moskau einen Haftbefehl gegen Nawalnaja erlassen.

Die 47-Jährige hatte angekündigt, die Oppositionsarbeit ihres Mannes im Exil fortzusetzen. Der Kreml-Kritiker war Mitte Februar unter ungeklärten Umständen in einem sibirischen Straflager gestorben.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.