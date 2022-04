Jordan Henderson (r) vom FC Liverpool gegen Dani Parejo vom FC Villarreal (Jon Super / AP / dpa)

Gestern hatte Man City 4:3 gegen Real Madrid gespielt. Die Rückspiele finden in der kommenden Woche statt. Das Finale wird am 28. Mai in Paris ausgetragen.

