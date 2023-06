Gefangenenaustausch mit Teheran

Die drei landeten nach ihrer Ausreise über den Oman in der Nacht auf dem belgischen Militärflughafen Melsbroek nahe Brüssel. Sie wurden von Belgiens Außenministerin Lahbib und von österreichischen sowie dänische Diplomaten empfangen. Bereits in der vergangenen Woche war ein belgischer Entwicklungshelfer aus iranischer Haft freigelassen worden. Die Freilassungen sind Teil eines umstrittenen Austausches: Im Gegenzug wurde ein in Belgien wegen Terrorismus verurteilter iranischer Diplomat freigelassen. Dieser war im Juli 2018 in Deutschland festgenommen und 2021 in Antwerpen wegen terroristischer Mordversuche an Exil-Iranern zu 20 Jahren Haft verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.