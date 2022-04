Automarkt in der EU ist im März eingebrochen. (Picture Alliance / Fotostand / Gelhot)

Wie der europäische Herstellerverband ACEA in Brüssel mitteilte, fiel der Pkw-Absatz im vergangenen Monat um durchschnittlich 20,5 Prozent auf rund 844.000 Fahrzeuge. Dabei verzeichneten die meisten Länder zweistellige Verkaufsrückgänge. Am höchsten waren sie in Spanien mit minus 30,2 Prozent, gefolgt von Italien mit minus 29,7 Prozent. In Deutschland wurde ein Minus von 17,5 Prozent registriert.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.