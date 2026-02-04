Die Vorhersage:
Im Norden bedeckt mit abziehendem Schneefall. Im Nordwesten bis in den Vormittag Glatteis, örtlich gefrierender Sprühregen möglich. Im Rest des Landes verbreitet Wolkenauflockerungen. Höchstwerte im Norden minus 5 bis 0, sonst 1 bis 11 Grad. Morgen im Nordosten Schnee, im Westen und Südwesten Auflockerungen. Temperaturen minus 3 bis plus 10 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag meist dichte Bewölkung, im Westen und Süden etwas Regen. 0 bis 10 Grad.
Diese Nachricht wurde am 04.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.