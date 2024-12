Wetter

Im Norden Auflockerungen, sonst bedeckt, teils geringe Niederschläge

Das Wetter: Vielfach bedeckt, teils neblig trüb. Gelegentlich etwas Sprühregen oder Schneegriesel. Sonnenschein am ehesten im Norden. Höchstwerte 1 bis 6 Grad. Morgen in der Nordhälfte oft bedeckt, gelegentlich etwas Sprühregen. In der Südhälfte gebietsweise Auflockerungen. 0 bis 6 Grad.