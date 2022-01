Hohenzollernbrücke Köln (picture-alliance / dpa)

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden wieder häufig stark bewölkt bis bedeckt, vereinzelt etwas Sprühregen. In der Mitte und im Süden Nebel. Im Südwesten sonnig. Minus 2 bis plus 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.