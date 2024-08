Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts teils bewölkt, teils klar mit einzelnen Nebelfeldern. In einem Streifen von der Mitte bis in den Osten stark bewölkt und nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte 18 bis 6 Grad. Am Tag in der Nordhälfte gebietsweise stark bewölkt und in der Südhälfte heiter oder sonnig. Temperaturen im Norden 20 bis 24, in der Mitte bis 30 und im Süden bis 34 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag längere sonnige Abschnitte, gebietsweise auch durchziehende Wolkenfelder. Im Süden zunehmende Bewölkung, im Tagesverlauf Schauer und Gewitter. 23 bis 33 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.