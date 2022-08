Eine Blaumeise (imago /Westend61)

Die Vorhersage:

In der Nordhälfte wolkig bei 19 bis 23 Grad. In der Südhälfte länger sonnig bei 24 bis 29 Grad. Morgen nach teils sonnigem Beginn am Nachmittag Wechsel von Sonne und Wolken. Im Südwesten am Abend Schauer und teils starke Gewitter. Höchstwerte 20 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch teils heiter, teils bewölkt. Im Süden und Südosten am Vormittag Schauer und Gewitter. Temperaturen 21 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.