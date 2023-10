Wetter

Im Norden bewölkt, im Süden sonnig, 16 bis 20 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise etwas Regen. Im Verlauf von der Küste her Aufheiterungen. In der Südhälfte nach Nebelauflösung heiter bis sonnig und trocken. Höchsttemperaturen 16 bis 20 Grad. Morgen im Norden stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise leichter Regen. In der Mitte teils wolkig, teils heiter, im Süden viel Sonne und trocken. 17 bis 22 Grad.

05.10.2023