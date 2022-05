Wetter

Im Norden bewölkt, im Westen, Süden und größtenteils auch in der Mitte viel Sonne

Das Wetter: Tagsüber im Norden und Nordosten wechselnd bewölkt, an der Ostsee vereinzelt Schauer. Im Westen, Süden und größtenteils auch in der Mitte viel Sonne, nachmittags in den Alpen und über dem Hochschwarzwald einzelne Gewitter möglich. 16 bis 27 Grad.

22.05.2022