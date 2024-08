Wetter

Im Norden bewölkt mit etwas Regen, im Süden heiter

Das Wetter: Nachts wolkig, gebietsweise etwas Regen. Tiefstwerte 18 bis 8 Grad. An der Nordsee stürmisch. Am Tag in der Südhälfte vielfach sonnig. In der Nordhälfte zeitweise Regen - an der Küste und im Bergland weiter stürmisch. 20 bis 30 Grad.