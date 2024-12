Wetter

Im Norden bewölkt, sonst neblig-trüb mit etwas Niederschlag

Das Wetter: Im Norden stark bewölkt. In der Mitte und im Süden neblig-trüb, lokal Sprühregen oder Schneegriesel mit Glättegefahr. Temperaturen zwischen minus 3 und plus 9 Grad. Morgen, an Silvester, in der Südosthälfte und Teilen der Mitte nach Nebelauflösung länger sonnig und trocken. Im Norden und Westen stark bewölkt, an der Nordsee etwas Regen. 1 bis 9 Grad.