Wetter

Im Norden bewölkt, später Regen. Im Süden freundlich mit Quellwolken. 16 bis 31 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte bewölkt mit etwas Regen. In der Südhälfte freundlich mit Quellwolken. 16 bis 31 Grad. Morgen im Osten und in der Mitte anfangs gebietsweise Regen, später abklingend. Sonst wechselnd bewölkt. Im Südwesten im Tagesverlauf Schauer, teils Gewitter. 16 bis 28 Grad.

11.05.2022