Wetter

Im Norden bewölkt, vereinzelt Schauer, im Süden sonnig

Das Wetter: In der Nordhälfte wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer. An den Küsten und im Süden sonnig und trocken. Höchstwerte an der Küste zwischen 20 und 25 Grad, sonst bis 34 Grad. Morgen meist sonnig oder locker bewölkt. An den Küsten und in den Mittelgebirgen Schauer, im Bergland Gewitter. Höchstwerte im Norden 18 bis 21 Grad, sonst 22 bis 35 Grad.

13.07.2022