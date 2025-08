Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts verbreitet gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 15 bis 7 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern. Sonst teils heiter, teils bewölkt und im Süden sonnig. Temperaturen 19 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordhälfte zeitweise wolkig mit einzelnen Schauern. In der Südhälfte sonnig. 20 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.