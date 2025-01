Wetter

Im Norden Eisregen, sonst teils heiter, -2 bis +7 Grad

Das Wetter: In der Nordhälfte stark bewölkt und durchziehender gefrierender Regen mit teils erheblicher Glatteisbildung! Im Westen und Süden heiter, teils länger sonnig und noch meist trocken. Minus 2 bis plus 7 Grad. Morgen vielfach stark bewölkt oder neblig trüb und vor allem im östlichen Mittelgebirgsraum und am Alpenrand noch etwas Regen oder Sprühregen. Nach Südosten auch Schnee oder Schneegriesel. Im Südwesten teils Auflockerungen. 0 bis 8 Grad.