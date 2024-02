Wetter

Im Norden etwas Regen, im Süden auflockernde Bewölkung

Das Wetter: In der Nordhälfte bewölkt mit etwas Regen. In der Südhälfte von Westen her auflockernde Bewölkung. Höchstwerte 8 bis 12 Grad. Morgen verbreitet dicht bewölkt und gelegentlich Regen oder Sprühregen. An der See und am Alpenrand heiter. Temperaturen 7 bis 12 Grad.