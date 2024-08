Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden wolkig, gebietsweise etwas Regen. Im Süden gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 18 bis 8 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bedeckt mit ein wenig Regen, in der Südhälfte wechselnd bewölkt oder sonnig. Temperaturen im Norden 20 bis 24, im Süden 25 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Nordwesten stärker bewölkt und etwas Regen. Sonst sonnig. 24 bis 34 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.