In der Nordhälfte heiter und trocken, in der Südhälfte Schauer und Gewitter, örtlich Starkregen. 14 bis 21 Grad. Morgen im Norden anfangs etwas Regen, später freundlicher. Sonst bewölkt mit Schauern und Gewittern, örtlich Starkregen. 13 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordhälfte heiter. In der Südhälfte nach Nebelauflösung bewölkt mit Schauern und Gewittern, örtlich Starkregen. 15 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.