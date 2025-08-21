Wetter
Im Norden heiter, im Süden örtlich länger anhaltender Regen

Der Wetterbericht, die Lage: Am Rand eines Hochs über Westeuropa gelangt von Norden her allmählich kühlere und recht trockene Luft nach Deutschland. Im Süden hält sich noch warme und sehr feuchte Luft.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts im Norden klar, in der Mitte und im Süden bewölkt. Im Alpenvorland gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 17 bis 6 Grad. Am Tag im Norden heiter bis wolkig, teils auch länger sonnig. An den Küsten kurze Schauer. Im Süden stark bewölkt, örtlich länger anhaltender Regen. Gebietsweise Unwettergefahr durch Starkregen. Temperaturen 18 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Rhein-Main-Gebiet.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt, an den Küsten Schauer. Sonst heiter oder sonnig. 17 bis 24 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.