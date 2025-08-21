Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden klar, in der Mitte und im Süden bewölkt. Im Alpenvorland gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 17 bis 6 Grad. Am Tag im Norden heiter bis wolkig, teils auch länger sonnig. An den Küsten kurze Schauer. Im Süden stark bewölkt, örtlich länger anhaltender Regen. Gebietsweise Unwettergefahr durch Starkregen. Temperaturen 18 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Rhein-Main-Gebiet.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordhälfte wechselnd bis stark bewölkt, an den Küsten Schauer. Sonst heiter oder sonnig. 17 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.