Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden Auflockerungen, nur an den Küsten Schauer. Sonst meist bedeckt und vor allem im Südwesten Schauer. Stellenweise Nebel. Tiefstwerte 12 bis 2 Grad. Am Tag in der Nordhälfte heiter bis wolkig, an der See einzelne Schauer. In der Südhälfte stark bewölkt und von Südwesten her teils kräftiger Regen. Temperaturen 10 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden heiter oder sonnig. Im Süden meist stark bewölkt und örtlich kräftiger Regen. 10 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.