Wetter
Im Norden heiter, im Süden Schauer

Das Wetter: Nachts im Norden abgesehen von einigen Nebel- oder Hochnebelfeldern gering bewölkt oder klar, nur an den Küsten einzelne Schauer. Im Südwesten teils Regen. Temperaturrückgang auf 10 bis 2 Grad, im Norden lokal Bodenfrost. Am Tage in der Nordhälfte heiter bis sonnig, an der See einzelne Schauer. In der Südhälfte viele Wolken und bevorzugt im Südwesten schauerartiger Regen. Temperaturen 10 bis 19 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Mittwoch im Norddeutschen Tiefland und nordwärts heiter bis sonnig und trocken. Sonst meist stark bewölkt und teils kräftiger Regen, vom Südwesten langsam nach Norden und Osten verlagernd. 10 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 23.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.