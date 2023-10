Autofahrt bei Regen (picture alliance/dpa | Harald Tittel)

Die Vorhersage:

Im Norden heiter, in der Mitte Regen und im Süden sonnig. Höchstwerte im Norden und in der Mitte 14 bis 20, im Süden 22 bis 28 Grad. Morgen im Norden Regen, in der Mitte wechselnd wolkig, aber kaum Niederschlag. Im Süden sonnig. Temperaturen im Norden 16 bis 21 Grad, sonst 20 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordwesthälfte im Tagesverlauf zunehmend Auflockerungen, an der Nordsee Schauer. In der Südosthälfte nach sonnigem Beginn regnerisch. 14 bis 25 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.