Wetter

Im Norden heiter, sonst Regen oder Schnee

Das Wetter: Nachts im Norden und Nordosten sowie im Süden aufgelockert bewölkt und trocken. In der Mitte von Westen bis in den Osten örtlich Schnee, sonst Regen. Tiefstwerte plus 9 bis minus 3 Grad.