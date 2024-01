Wetter

Im Norden kühl und regnerisch, im Süden trocken und milder.

Das Wetter: Heute im Nordwesten Regen und in der Mitte gelegentlich Schneefall, meist wolkig. Im Süden meist trocken und aufgelockert bewölkt. Höchstwerte minus 2 Grad im Nordosten und bis plus 11 Grad am Oberrhein. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind, an den Küsten teils stürmisch.