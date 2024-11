Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts im Nordosten auflockernde Bewölkung, sonst meist bedeckt und gebietsweise Sprühregen. Im Süden vielfach neblig-trüb. Tiefstwerte 10 bis 0 Grad. Am Tag in der Nordhälfte locker bewölkt oder sonnig. In der Südhälfte bewölkt und örtlich ein wenig Sprühregen. Temperaturen 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag nach Nebelauflösung meist sonnig oder leicht bewölkt. 9 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.