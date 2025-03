Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Im Norden locker bewölkt, an der See auch sonnige Abschnitte. Im Süden bedeckt, und ganz im Süden gelegentlich etwas Regen. Höchstwerte 3 bis 9 Grad. Morgen im Norden nach teils heiterem Start zunehmend wolkig, abends im Nordosten ein wenig Regen. In der Mitte sonnig oder locker bewölkt. Im Süden viele Wolken und zeitweise Regen. Temperaturen 5 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag verbreitet sonnig. Im Süden zunächst stark bewölkt mit etwas Regen und Schnee, im Tagesverlauf nachlassend. 4 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.