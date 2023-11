Wetter

Im Norden meist sonnig, sonst Niederschläge, teils auch Schnee, 0 bis 8 Grad

Das Wetter: Am Nachmittag und Abend wechselnd bis stark bewölkt mit schauerartigen Niederschläge. Im Westen und Südwesten meist als Regen, sonst teils bis in tiefe Lagen Schnee oder Schneeregen. Im Norden auch sonnige Abschnitte. 0 bis 8 Grad. Morgen in der Nordosthälfte meist sonnig und überwiegend trocken. In der Südwesthälfte örtlich Schauer. Schneefallgrenze bei rund 400 Metern. Minus 1 bis plus 7 Grad.

25.11.2023