Wetter

Im Norden noch einzelne Gewitter, sonst sonnig oder leicht bewölkt

Das Wetter: Am Abend im Norden und in den Mittelgebirgen noch einzelne Schauer oder Gewitter. Sonst sonnig bei etwas Quellbewölkung und trocken. In der zweiten Nachthälfte im Westen und Südwesten aufkommende dichte Bewölkung und zum Morgen gebietsweise schauerartig verstärkter Regen. 20 bis 11 Grad. Morgen in der Westhälfte wechselnd bewölkt, gebietsweise teils kräftige Gewitter. In der Osthälfte heiter. Temperaturen von 24 Grad im Westen bis 34 Grad im Osten.

16.08.2022