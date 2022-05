Wetter

Im Norden, Nordwesten und an den Alpen Niederschläge, sonst heiter bis sonnig, 13 bis 24 Grad

Das Wetter: Von Norden und Nordwesten bis zur Mitte stark bewölkt und teils Schauer, ebenso vom Alpenrand bis nach Niederbayern. Dazwischen heiter bis sonnig und trocken. Tageshöchstwerte in Küstennähe 13 bis 18 Grad, sonst 19 bis 24 Grad. Morgen am Alpenrand und in der Mitte teils Schauer und einzelne Gewitter. In den übrigen Gebieten meist sonnig und trocken. 14 bis 23 Grad mit den niedrigsten Werten im Norden und an den Alpen.

07.05.2022