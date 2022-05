Wetter

Im Norden, Nordwesten und an den Alpen Niederschläge, sonst heiter bis sonnig, 13 bis 24 Grad

Das Wetter: Von Norden und Nordwesten auf die Mitte ausgreifend zunehmend starke Bewölkung sowie Schauer und einzelne kurze Gewitter. Dazwischen in einem Streifen von der Pfalz und Nordbaden bis nach Oberfranken und zur Lausitz heiter bis sonnig und trocken. 13 bis 24 Grad. Morgen am Alpenrand und in der Mitte teils Schauer und einzelne Gewitter. In den übrigen Gebieten meist sonnig und trocken. 16 bis 24 Grad, an den Küsten 10 bis 15 Grad.

07.05.2022