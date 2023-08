Wetter

Im Norden örtlich Schauer, im Süden freundlich

Das Wetter: In der Nordhälfte wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauer und Gewittern. In der Südhälfte teils längere sonnige Abschnitte und trocken. Höchstwerte 17 Grad bis 23 Grad. Morgen vom Westen bis in die Mitte meist stark bewölkt und zeitweise Regen. Sonst teils Sonne, teils Wolken, südlich der Donau länger sonnig. 18 bis 25 Grad.

31.08.2023