Wetter

Im Norden, Osten und an den Alpen bewölkt mit Regen, sonst meist heiter und trocken

Das Wetter: In der Nordosthälfte überwiegend stark bewölkt, etwas Regen. An den Alpen gebietsweise schauerartiger Regen. Sonst wolkig, im Tagesverlauf teils heiter und meist trocken. Höchstwerte zwischen 8 Grad auf Rügen und 22 Grad am Oberrhein. Morgen am Alpenrand Schauer, sonst heiter, in der Mitte sonnig. Temperaturen 13 bis 19 Grad.

15.04.2022