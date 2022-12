Wetter

Im Norden Regen, im Süden locker bewölkt

Das Wetter: In der Nacht über der Nordwesthälfte verbreitet Regen, in der Südhälfte meist trocken und teils klar. Tiefstwerte von plus 9 bis minus 3 Grad. Am Tag bei wechselnder, meist starker Bewölkung Schauer. Im Osten und Südosten nur geringe Niederschläge. Temperaturen 8 bis 15 Grad.

29.12.2022