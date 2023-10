Regenwolken (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Michael Reichel)

Die Vorhersage:

Im Norden meist stark bewölkt und regnerisch. Über der Mitte wechselnd wolkig, aber kaum Niederschlag. Im Süden sonnig. Höchstwerte im Norden 16 bis 22, sonst 23 bis 30 Grad. Morgen von Nordwesten bis zur Mitte Auflockerungen, an der Nordsee Schauer. Im Südosten ebenfalls Schauer oder länger anhaltender Regen. Temperaturen 14 bis 21 Grad, im Südosten bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt. In der Nordhälfte Regen- und Graupelschauer. In der Südhälfte überwiegend trocken. 9 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.