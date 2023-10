Wetter: Im Norden Regen, im Süden Sonne (picture alliance / imageBROKER / alimdi / Arterra)

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnd bis stark bewölkt. In der Nordhälfte Regen- und Graupelschauer. In der Südhälfte überwiegend trocken. 9 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.