Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts von Nordwesten Richtung Osten ausbreitender Regen. Im Süden wolkig oder gering bewölkt, teils auch klar. Tiefstwerte 12 bis 5 Grad. Am Tag in der Nordhälfte regnerisch, in der Südhälfte längere sonnige Abschnitte. Temperaturen im Norden 15 bis 18, sonst 19 bis 24 Grad, am Oberrhein bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden wechselnd oder stark bewölkt, aber weitgehend trocken. Im Süden heiter oder sonnig. 16 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.