Wetter
Im Norden Regen, im Süden wechselnd bewölkt mit Schauern

Der Wetterbereicht, die Lage: Über Norddeutschland etabliert sich eine Luftmassengrenze, die Meereskaltluft im Norden von subtropischer Warmluft im übrigen Land trennt.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts verbreitet wolkig mit Regen. Im Süden meist trocken und stellenweise Nebel. Tiefstwerte plus 11 bis minus 1 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bedeckt und vielfach regnerisch. In der Südhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern. Temperaturen im Norden 5 bis 10, sonst 10 bis 16 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag meist bewölkt, in der Mitte gebietsweise Schauer. 5 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.