Die Vorhersage:
Nachts verbreitet wolkig mit Regen. Im Süden meist trocken und stellenweise Nebel. Tiefstwerte plus 11 bis minus 1 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bedeckt und vielfach regnerisch. In der Südhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern. Temperaturen im Norden 5 bis 10, sonst 10 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag meist bewölkt, in der Mitte gebietsweise Schauer. 5 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.