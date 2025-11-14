Die Vorhersage:
Nachts bedeckt und verbreitet Regen. Im Süden und Südosten teils gering bewölkt und meist trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 11 bis minus 1 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bedeckt und vielfach regnerisch. In der Südhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern, im Südosten trocken. Temperaturen im Norden und in Niederbayern 5 bis 10, sonst 10 bis 16 Grad.
Nachts bedeckt und verbreitet Regen. Im Süden und Südosten teils gering bewölkt und meist trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 11 bis minus 1 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bedeckt und vielfach regnerisch. In der Südhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern, im Südosten trocken. Temperaturen im Norden und in Niederbayern 5 bis 10, sonst 10 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag meist bewölkt, in der Mitte gebietsweise Schauer. 5 bis 14 Grad.
Am Sonntag meist bewölkt, in der Mitte gebietsweise Schauer. 5 bis 14 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.