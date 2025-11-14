Wetter
Im Norden Regen, im Süden wechselnd bewölkt mit Schauern

Der Wetterbereicht, die Lage: Über Norddeutschland hat sich eine Luftmassengrenze gebildet, die polare Meeresluft im Norden von subtropischer Warmluft im übrigen Land trennt. Zu Wochenbeginn setzt sich in ganz Deutschland die Polarluft durch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts bedeckt und verbreitet Regen. Im Süden und Südosten teils gering bewölkt und meist trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 11 bis minus 1 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bedeckt und vielfach regnerisch. In der Südhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern, im Südosten trocken. Temperaturen im Norden und in Niederbayern 5 bis 10, sonst 10 bis 16 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag meist bewölkt, in der Mitte gebietsweise Schauer. 5 bis 14 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.