Wetter
Im Norden Regen, in der Mitte aufgelockert, im Süden sonnig

Das Wetter: Im Norden gebietsweise länger andauernder Regen. In der Mitte wolkig, im Süden vielfach sonnig. Höchsttemperaturen 8 bis 22 Grad.

    Morgen in der Nordhälfte meist bedeckt und verbreitet Regen. In der Südhälfte wechselnd bewölkt und von Südwesten gebietsweise Schauer, vereinzelt Gewitter. 5 bis 16 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag im Norden und an den Alpen meist trocken. Sonst viele Wolken und gebietsweise schauerartiger Regen. 5 bis 15 Grad.
