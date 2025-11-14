Morgen in der Nordhälfte meist bedeckt und verbreitet Regen. In der Südhälfte wechselnd bewölkt und von Südwesten gebietsweise Schauer, vereinzelt Gewitter. 5 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im Norden und an den Alpen meist trocken. Sonst viele Wolken und gebietsweise schauerartiger Regen. 5 bis 15 Grad.
Am Sonntag im Norden und an den Alpen meist trocken. Sonst viele Wolken und gebietsweise schauerartiger Regen. 5 bis 15 Grad.
Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.