Wetter

Im Norden Regen, sonst freundlich

Das Wetter: Nachts im Norden bewölkt mit Regen. Sonst teils aufgelockert, teils gering bewölkt und niederschlagsfrei, im Süden örtlich Nebel. Tiefstwerte 13 bis 2 Grad. Am Tag in der Nordwesthälfte stark bewölkt und örtlich Regen. In der Südosthälfte wechselnd wolkig mit freundlichen Abschnitten oder sonnig. Temperaturen 13 bis 20 Grad.

01.01.2023