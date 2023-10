Wetter

Im Norden Regen, sonst heiter oder locker bewölkt

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht bis in die Mitte ausbreitend Regen, im Norden im Laufe der Nacht wieder trocken. Im Süden wolkig bis klar, örtlich Nebel. Abkühlung auf 16 bis 7 Grad. Morgen im Norden und Süden heiter oder sonnig, in der Mitte länger anhaltender Regen, später auf den Süden übergreifend. 14 bis 28 Grad.

11.10.2023